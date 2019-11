Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Landesrechnungshof mahnt mehr freiwillige Gemeindefusionen und eine einheitliche Strategie bei der IT-Ausstattung der Kommunen an. Rund die Hälfte der 444 hessischen Kommunen hätten weniger als 8000 Einwohner, sagte Präsident Walter Wallmann am Freitag in Wiesbaden. Langfristig sei aber erst ab dieser Einwohnerzahl eine wirtschaftliche Verwaltung überhaupt möglich. Durch eine interkommunale Zusammenarbeit könnten die Größennachteile teils ausgeglichen werden. Die kleinen Kommunen sollten aber auch über freiwillige Gemeindefusionen nachdenken, forderte Wallmann.

Nach Prüfung von Hessens oberstem Kassenprüfer sind die Kommunen im Land bei der Digitalisierung ihrer Verwaltung und beim Bürgerservice auf sehr unterschiedlichem Niveau. In Rotenburg an der Fulda gebe es etwa bereits ein zentrales Online-Anmelde- und Platzvergabesystem für alle Kindertageseinrichtungen, sagte der Rechnungshofpräsident. In Pohlheim im Landkreis Gießen müssten die Bürger bei der Hundesteuer dagegen das Antragsformular noch ausdrucken, handschriftlich unterschreiben und der Stadtverwaltung zukommen lassen.

Wallmann warnte wegen der sehr heterogenen IT-Landschaft der Städte, Gemeinden und Landkreisen vor kommunalen Insellösungen. Das Land sollte deshalb mit den kommunalen Spitzenverbänden ein einheitliches Vorgehen fördern.