Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens oberste Kassenprüfer mahnen wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit mehr freiwillige Gemeindefusionen von kleinen Kommunen an. Rund die Hälfte der 444 hessischen Kommunen hätten weniger als 8000 Einwohner, sagte der Präsident des Landesrechnungshofes, Walter Wallmann, am Freitag in Wiesbaden. Langfristig sei aber erst ab dieser Einwohnerzahl eine wirtschaftliche Verwaltung überhaupt möglich.

Durch eine interkommunale Zusammenarbeit könnten die Größennachteile zwar teils ausgeglichen werden, sagte Wallmann. Die kleinen Kommunen sollten aber auch über freiwillige Gemeindefusionen nachdenken. Die durchschnittliche Größe der hessischen Städte und Gemeinden beläuft sich nach Angaben des Rechnungshofes auf rund 14 700 Einwohner.

Wallmann forderte die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbänden auf, die Städte, Gemeinden und Landkreise bei der Digitalisierung ihrer Verwaltung und beim Bürgerservice mehr zu unterstützen. Da die IT-Landschaft der Kommunen sehr heterogen sei, sollte es eine einheitliche Strategie geben, um kommunale Insellösungen zu verhindern.

Als positives Beispiel für die Digitalisierung der Verwaltung führte Wallmann Rotenburg an der Fulda an. Dort gebe es etwa bereits ein zentrales Online-Anmelde- und Platzvergabesystem für alle Kindertageseinrichtungen. In Pohlheim im Landkreis Gießen müssten die Bürger bei der Hundesteuer dagegen das Antragsformular noch ausdrucken, handschriftlich unterschreiben und der Stadtverwaltung zukommen lassen.

Der Landesrechnungshof verwies in seinem Bericht auch auf die sinkenden Kulturausgaben in den hessischen Kommunen. Im Gegensatz zum Bundestrend seien diese von 69 Euro je Einwohner in Jahr 2010 auf 62 Euro je Einwohner in 2015 gesunken. "Dies kann als Indikator für den hohen Konsolidierungsdruck, der auf den hessischen Kommunen in diesem Zeitraum lag, herangezogen werden", sagte Wallmann.

Die Schulden der Kernhaushalte der Kommunen seien zwar von 17,6 Milliarden auf 12,9 Milliarden Euro im Jahr 2018 gesunken, erklärte der Präsident. Diese Summe entspreche aber nur rund einem Drittel der kommunalen Gesamtschulden. Dazu kämen noch Schulden in ausgelagerten Bereichen wie etwa Eigenbetrieben. Diese beliefen sich Ende 2018 auf rund 22,7 Milliarden Euro. Damit ergäben sich kommunale Gesamtschulden von zusammen 35,6 Milliarden Euro. "Wir nehmen in unseren Kommunalberichten immer wieder die 'Eisberg'-Perspektive ein, um an die ausgelagerten und die impliziten Schulden zu erinnern", mahnte Wallmann.