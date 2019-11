Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Landkreistag will sich auf seiner heutigen Jahrestagung in Wiesbaden für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen im Land stark machen. Die Kommunalfinanzen haben sich nach Einschätzung von Präsident Bernd Woide zwar insgesamt in Hessen verbessert. Wegen der verhaltenen Konjunkturerwartungen sei aber nicht mit einem anhaltenden Wachstum der Steuereinnahmen zu rechnen.

Das Land Hessen müsse daher den Landkreisen ermöglichen, für schlechte Zeiten vorzusorgen, forderte Fuldas CDU-Landrat im Vorfeld des Treffens. Dazu zähle etwa eine verlässliche Beteiligung der Kreise an künftigen Steigerungen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). Innenminister Peter Beuth (CDU) wird ebenfalls an der Jahrestagung teilnehmen.