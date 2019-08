Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das hessische Innenministerium hat den Frankfurter Haushalt für 2019 mit Auflagen genehmigt. Das teilte Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) am Dienstag mit. Im Erlass der Aufsichtsbehörde heiße es, dass die Stadt Frankfurt alle bestehenden Möglichkeiten ausschöpfen solle, um einen positiven Saldo der laufenden Verwaltung in Höhe von mindestens 89,40 Millionen Euro zu erreichen. Außerdem werde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 600 Millionen Euro genehmigt. Allerdings dürften maximal 450 Millionen Euro in Anspruch genommen werden. Beide Auflagen könnten voraussichtlich erfüllt werden, so Becker.