Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) hat an die Kommunen appelliert, mehr gegen umweltfeindliche Schottergärten zu unternehmen. Insbesondere in Neubaugebieten habe dieser Trend mittlerweile besorgniserregende Dimensionen angenommen, schreibt sie in einem Brief an die Spitzenverbände. Mit Blick auf den Klimawandel und mehr Unwetter komme es auf jeden Quadratmeter unversiegelten und begrünten Boden an.