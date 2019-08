Weimar (dpa/th) - Ein neu gestalteter Vorplatz vor dem Bauhaus-Museum in Weimar soll Angelpunkt im neuen Museumsquartier werden. Vier Monate nach der Eröffnung des Bauhaus-Museums wurde am Freitag der Stéphane-Hessel-Platz eingeweiht. Besucher können sich dort an einem mobilen Informationsstand über das Bauhaus-Museum, das Neue Museum oder das Haus am Horn informieren und Tickets kaufen, teilte die Stadtverwaltung mit.