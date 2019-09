Starke Hitzeschäden an Bäumen auf historischem Friedhof

Weimar (dpa/th) - Hitze und Trockenheit haben dem Historischen Friedhof in Weimar stark zugesetzt. Etwa ein Drittel der Bäume seien stark geschädigt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Ein Zehntel des Bestandes sei bereits abgestorben oder müsse gefällt werden. Für Besucher bestehe akute Gefahr etwa durch abbrechende Äste. Sie können den Friedhof derzeit nur auf eigene Gefahr betreten. Eine Führung am Tag des offenen Denkmals (Sonntag) wurde bereits abgesagt. Beisetzungen seien aber weiterhin möglich.

Der Historische Friedhof mit der Fürstengruft, den Grabstätten von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller und einer russisch-orthodoxen Kapelle gilt als eines der wichtigsten Besucherziele der Stadt. Jährlich kommen Zehntausenden Touristen.