Erfurt (dpa/th) - Städte und Gemeinden in Thüringen können Vereinen Anträge etwa zur Anmeldung von Veranstaltungen auch digital anbieten. Eine Reihe von Behördengängen sei im Internet möglich, wie das Thüringer Landesverwaltungsamt am Montag mitteilte. Für die Kommunen steht dafür das Online-Portal "Thüringer Antragssystem für Verwaltungsleistungen" (ThAVEL) bereit. "Entstanden sind vorgefertigte Online-Formulare, die die jeweiligen Behörden nur noch an ihre Gegebenheiten anpassen müssen, um sie den ortsansässigen Vereinen und Gemeinschaften anzubieten", erklärte Frank Roßner, Präsident des Landesverwaltungsamtes.