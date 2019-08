Vaterstetten (dpa/lby) - Strohballen, eine große Plane, glasklares Wasser und Sonnenliegen unter Palmen - fertig ist der eigene Swimmingpool inklusive Urlaubsgefühlen. Seit Freitag können Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einem selbstgebauten Schwimmbecken aus Stroh in Vaterstetten bei München planschen. Bis Sonntag bietet die Junge Union (JU) die kostenlose Abkühlung an und verbindet ihr Sommerferien-Angebot mit einer kommunalpolitischen Forderung: In der Gemeinde fehle ein Badesee - das wollen die CSU-Nachwuchspolitiker ändern.