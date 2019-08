Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen zunehmender Angriffe auf Politiker und Mitarbeiter öffentlicher Ämter fürchtet der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg eine neue Abschottung in Rathäusern. In der Vergangenheit habe man dort Barrieren wie Tresen abgebaut, sagte Roger Kehle der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Nun würden aber die Mitarbeiter in den Rathäusern zunehmend angegangen und bedroht. "Jetzt wissen wir von den Ersten, die sagen: "Wir brauchen da wieder eine Theke, damit zumindest ein gewisser Abstand gewahrt ist"", sagte Kehle. "Das ist eine schreckliche Entwicklung." Man müsse den Bedrohungen und Beleidigungen nachgehen. "Es ist jetzt eine rote Linie erreicht. Es darf so nicht weitergehen."