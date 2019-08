Mainz (dpa/lrs) - Städte, Gemeinde und Landkreise sollten aus Sicht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz mehr als bisher tun, um ihre Finanzen aus eigener Kraft auszugleichen. Zugleich empfehlen die Rechnungsprüfer der Landesregierung in ihrem am Mittwoch vorgelegten Kommunalbericht 2019, ihre Zuweisungen an die Kommunen mehr als bisher auf Gebietskörperschaften mit besonderen Bedürfnissen zu konzentrieren.