Städte wie Oberhausen, Pirmasens oder Mülheim an der Ruhr sind hoch verschuldet. Die steigenden Zinsen verschärfen die Situation. In den Kommunen fragt man sich: Wer hilft uns aus der Misere?

Von Tim Frehler, Oberhausen

Apostolos Tsalastras deutet mit den Fingern zur Decke der Turnhalle "Kuhle" in Oberhausen. Wie kleine Wolken zeichnen sich die Wasserflecken auf der Holzverkleidung ab. Es riecht nach Sportunterricht. In den Umkleidekabinen löst sich der Lack von den Holzbänken, an der Außenfassade bröckelt der Putz. Tsalastras ist Kämmerer der Stadt Oberhausen. Wenn er könnte, hätte er die Halle schon lange sanieren lassen. Doch der Stadt fehlt das Geld.