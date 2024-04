Die Haushalte der Kommunen in Deutschland haben im vergangenen Jahr erstmals seit 2011 ein Defizit in Höhe von 6,8 Milliarden Euro verbucht. Einnahmen in Höhe von 358,1 Milliarden Euro standen 2023 Ausgaben von 364,9 Milliarden Euro gegenüber, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. In den Jahren von 2012 bis 2022 hatten sich durch eigene Steuereinnahmen und Zuweisungen von Bund und Ländern stets Überschüsse ergeben. Die Zuweisungen an die Städte, Gemeinden und Landkreise wurden zudem während der Corona-Pandemie zeitweilig erhöht. Im Jahr 2022 belief sich der Überschuss noch auf 2,6 Milliarden Euro. Innerhalb eines Jahres stiegen die kommunalen Ausgaben den Angaben zufolge sehr stark um zwölf Prozent (39,2 Milliarden Euro). Vor allem die Sozialausgaben erhöhten sich - um 11,7 Prozent auf 76 Milliarden Euro. Unter anderem waren die Regelsätze für Bürgergeld und für Sozialhilfe zum 1. Januar 2023 erhöht worden.