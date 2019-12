Rostock (dpa/mv) - In der Diskussion um den künftigen Standort der Frauen- und Kinderklinik in Rostock hat sich Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) für eine Beibehaltung des bisherigen Modells ausgesprochen. Das Klinikum Südstadt könne auf eine erfolgreiche, schon zwei Jahrzehnte lang bewährte Kooperation mit der Universität Rostock blicken, sagte Madsen am Dienstag. So sei eine der größten und bedeutendsten Geburtskliniken Deutschlands entwickelt worden und gleichzeitig werde die universitäre Forschung und Lehre am Klinikum Südstadt ermöglicht. "Wir sind davon überzeugt, dass es richtig ist, diese Kooperation nicht nur fortzusetzen, sondern mit dem schon sehr lange diskutierten und geplanten Bau eines Eltern-Kind-Zentrums auch auf eine neue, höhere Stufe zu überführen", betonte Madsen.

Der OB reagierte auf den Beschluss des Fakultätsrats der Universitätsmedizin Rostock von Montagabend. Darin hatte sich das Gremium für die Einrichtung einer Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am eigenen Standort ausgesprochen. Damit sollen die Voraussetzungen für ein Eltern-Kind-Zentrum ebenfalls am Standort der Universitätsmedizin geschaffen werden.