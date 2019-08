Potsdam (dpa/bb) - Die Abschaffung der Straßenbaubeiträge für Grundstückbesitzer in Brandenburg könnte den kommunalen Straßenausbau stark ausbremsen. Davor warnt der Brandenburger Städte- und Gemeindebund (StGB) in Potsdam. "Weil eine entsprechende Verordnung des Landes fehlt, wissen die Städte und Gemeinden nicht, in welcher Höhe sie die fehlenden Beiträge der Bürger vom Land erstattet bekommen", sagte dessen Präsident, Oliver Hermann, am Montag. Dies könne dazu führen, dass die Gemeinden den Straßenbau vorerst einstellen müssten. Er forderte die Landesregierung auf, schnellstmöglich Planungssicherheit zu schaffen.