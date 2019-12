Mainz (dpa/lrs) - Im Städtewettbewerb, wer die Verleihung des Deutschen Umweltpreises in den kommenden Jahren austragen wird, ist die Wahl auch auf Mainz gefallen. Die Auszeichnung soll 2024 in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt verliehen werden, wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) am Dienstag mitteilte. Die Ehrung sei mit 500 000 Euro dotiert und somit der höchstdotierte Umweltpreis Europas. Der Umweltpreis wurde bereits 2004 in Mainz verliehen.

Insgesamt waren für die Planung in den kommenden Jahren laut DBU 25 Austragungsorte für die Preisverleihungen im Rennen. Neben Mainz fiel die Entscheidung außerdem auf Lübeck (2023), Chemnitz (2025), Aachen (2026), Freiburg (2027) sowie Osnabrück (2028).

Die Jury habe bei ihrer Wahl unter anderem auf technische und organisatorische Aspekte sowie vor allem auf Nachhaltigkeitsstandards geachtet. "Wir wollen eine Vorreiterrolle bei nachhaltigen Großveranstaltungen einnehmen", erklärte die DBU. Zu den Nachhaltigkeitskriterien zählten beispielsweise energiesparende Klima- und Lüftungsanlagen oder LED-Beleuchtung. Zudem solle eine umweltfreundlich Anreise einfach sein.

Die DBU vergibt den Preis seit 1993 an herausragende Akteure im Bereich des Umweltschutzes. Die Verleihung findet an wechselnden Orten statt. Im Herbst 2020 ist Hannover an der Reihe.