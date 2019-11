Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburger Kommunen kommen immer mal wieder externe Personalvermittler, sogenannte Headhunter, zum Einsatz. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Headhunting ist schon länger ein adäquates Mittel, um Führungskräfte in hohen Leitungspositionen mit der gebotenen Diskretion und Neutralität zu gewinnen", sagt die Sprecherin der Landeshauptstadt Potsdam, Juliane Güldner. Auch in Potsdam sei bei der Besetzung überwiegend von Leitungsposten auf externe Personalberatungen zurückgegriffen worden. "Darüber hinaus auch vereinzelt bei Schlüsselpositionen, beispielsweise im IT-Bereich", so die Sprecherin.

Allerdings setzten die Verwaltungen auch gezielt auf interne Lösungen. So wurde im Landkreis Ostprignitz-Ruppin die Personalabteilung umgebaut und das Recruiting spezialisiert. Auch in Potsdam gibt es seit Anfang des Jahres im Personalbereich eine Arbeitsgruppe Recruiting, so Juliane Güldner.