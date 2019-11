Münster (dpa/lnw) - Im Streit um die kommunalen Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen hat vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster am Dienstag die mündliche Verhandlung begonnen. Die Oppositionsfraktionen SPD und Grüne im Düsseldorfer Landtag wollen für die Wahl von Bürgermeistern und Landräten die Stichwahl in NRW wieder einführen. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP hatten diesen Stichentscheid im April abgeschafft. SPD und Grüne hatten daraufhin einen Normenkontrollantrag in Münster eingereicht.

Die Stichwahl war schon mehrfach abgeschafft und wieder eingeführt worden. Bei einer Stichwahl wird unter den zwei Erstplatzierten entschieden, wenn zuvor unter allen Bewerbern im ersten Wahlgang keiner mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Rot-Grün will zudem die geänderte Einteilung der Kommunalwahlkreise überprüfen lassen, die Schwarz-Gelb ebenfalls im April beschlossen hatte. Die Kläger werfen CDU und FDP machtpolitisches Kalkül bei beiden Änderungen vor.

Ein Urteil des hochkarätig besetzten Gerichtshofs (VerfGH) schon am Dienstag wurde nicht erwartet.