München (dpa) - Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) verzichtet im Kampf um seine Wiederwahl bei den Kommunalwahlen am 15. März bewusst auf die Unterstützung von Genossen aus Berlin. Es werde auch keine SPD-Abschlusskundgebung geben auf großer Bühne mit Lautsprechern, Mandatsträgern und flammenden Reden, bei der 300 begeisterte Parteianhänger applaudierten, sagte der 61-Jährige am Sonntag bei einer Podiumsdiskussion der "Süddeutschen Zeitung" in München, an der neben dem SPD-Politiker auch dessen Herausforderinnen Katrin Habenschaden von den Grünen und Kristina Frank von der CSU teilnahmen.

Diese Art des Wahlkampfes sei nicht mehr zeitgemäß, meinte Reiter. Die Leute wollten lieber direkt mit ihren Politikerinnen und Politikern reden. Der Oberbürgermeister kritisierte auch, die kommunalen Interessen seien im Fokus vieler Mandatsträger noch nicht ernsthaft angekommen. "Das gilt leider für alle Parteien", sagte Reiter, der seit 2014 Rathauschef in München ist und sich am 15. März zur Wiederwahl stellt. Sollte der 61-Jährige erneut gewählt werden, wäre es dann seine letzte Amtszeit, aus Altersgründen. Hier habe der Gesetzgeber eine Grenze gesetzt, "das ist sehr vernünftig, das sollten sich andere Mandatsträger auf anderen Ebenen auch mal überlegen".