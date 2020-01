Mühlhausen (dpa/th) - Ein knappes Jahr nach dem Streit um den neuen Standort für das Thüringer Bratwurstmuseum ist am Montag in Mühlhausen der Baubeginn gefeiert worden. Auf einem dreieinhalb Hektar großen Areal am Stadtwald wurde der Grundstein für das Museum gelegt. "In vier Monaten wollen wir das neue Museum eröffnen", kündigte der Mühlhäuser Investor Jan Kratochwil an. Bis Mitte Mai sollen die Ausstellungsstücke vom bisherigen Standort in Holzhausen (Ilm-Kreis) umgezogen sein. Außer dem Museum sollen in den nächsten Jahren für insgesamt rund fünf Millionen Euro das Freizeit- und Tourismuszentrum "Thüringer Angerdorf" mit Feriendomizilen, Spiel- und Sportbereich sowie ein Park- und Streichelzoo entstehen.

Das Museum in Mühlhausen sollte ursprünglich auf einem früheren KZ-Gelände entstehen. Nach Protesten unter anderem der Jüdischen Landesgemeinde änderte die Stadt die Standortpläne.