Berlin/Mainz (dpa/lrs) - Der Bestand an Sozialwohnungen ist in Rheinland-Pfalz 2018 besonders stark gesunken. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der stellvertretenden Vorsitzenden der Linken-Fraktion im Bundestag, Caren Lay, hervor. Danach gab es Ende vergangenen Jahres 52 568 Sozialwohnungen, das waren 4797 weniger als im Vorjahr. Einen stärkeren Rückgang verzeichneten nur Brandenburg, Niedersachsen und Hessen. In Brandenburg war zudem die Ausgangsbasis deutlich niedriger; in Niedersachsen und Hessen dagegen höher als in Rheinland-Pfalz.