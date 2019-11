Mainz (dpa/lrs) - Der SPD-Politiker Michael Ebling bleibt Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich der 52-Jährige gegen den parteilosen Kandidaten Nino Haase durch, der unter anderem von der CDU unterstützt wurde. Ebling erhielt im entscheidenden zweiten Wahlgang nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 55,2 Prozent der Stimmen, Haase kam entsprechend auf 44,8 Prozent. Das entspricht einem Vorsprung von rund 6700 Stimmen für Ebling.

Der alte und neue OB sprach von einem "klaren Votum für diese zweite Halbzeit". Es sei versucht worden, eine Wechselstimmung herbeizureden. Diese habe es aber erkennbar nicht gegeben, sagte Ebling der Deutschen Presse-Agentur. An die Adresse der Bürger, die ihm ihre Stimme nicht gaben, sagte er: "Es wird kein Weiter-So sein." In veränderten Zeiten seien neue Antworten erforderlich. Als prägende Fragen der nächsten Jahre nannte er eine aktive Klimaschutzpolitik, die Verkehrswende mit einer Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, sozialen Wohnungsbau "und natürlich insgesamt den sozialen Zusammenhalt dieser Stadt".

Der unterlegene Herausforderer Haase zeigte sich am Wahlabend enttäuscht. Er könne die zahlreichen Stimmen für seine Kandidatur aber auch nicht als Niederlage werten. Haase gratulierte dem Wahlsieger Ebling ebenso wie die Mainzer CDU-Chefin Sabine Flegel.

Schon in der ersten Runde am 27. Oktober mit fünf OB-Kandidaten hatte Ebling mit 41,0 Prozent die meisten Stimmen erhalten. Der 36-jährige Haase war mit Unterstützung von CDU, Ökologisch-Demokratischer Partei (ÖDP) und Freien Wählern auf 32,4 Prozent gekommen.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner hatte sich mit 22,5 Prozent der Stimmen nicht für die Stichwahl qualifizieren können. Der Grünen-Kreisverband empfahl daraufhin, im zweiten Wahlgang für Ebling zu stimmen. In der Mainzer Neustadt, einer Hochburg der Grünen, erhielt Ebling mit 67,9 Prozent noch mehr Stimmen als in seinem Heimatstadtteil Mombach (63,5 Prozent).

Er werde sich bei den Grünen bedanken, aber trotzdem in Mombach wohnen bleiben, sagte Ebling in Feierlaune. Auch stehe er nicht als neuer Trainer von Mainz 05 zur Verfügung - der bisherige Mainzer Trainer Sandro Schwarz wurde nach zwei enttäuschenden Niederlagen in Folge am Tag der Stichwahl entlassen.

Die Wahlbeteiligung am Sonntag war mit 40,2 Prozent etwas niedriger als beim ersten Durchgang, bei dem 43,3 Prozent der rund 162 000 Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Sie war aber höher als in der Stichwahl von 2012 (34,3 Prozent Wahlbeteiligung). Damals gewann Ebling mit einem Stimmenanteil von 58,2 Prozent gegen den grünen Herausforderer Günter Beck.

Die SPD stellt seit 70 Jahren den Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Ebling ist seit 2012 OB von Mainz, seine zweite Amtszeit von acht Jahren beginnt im April 2020.