Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Landesregierung will den Wohnungsbau in den Kreisen ankurbeln. Notwendig sei "eine höhere Bautätigkeit im kreisangehörigen Raum sowie eine bessere Verzahnung von Städten und Landkreisen", teilten Finanzministerin Doris Ahnen und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) am Donnerstag in Mainz mit. Die Kreise sollten sich künftig an der Aufgabe des Wohnungsbaus stärker beteiligen können.