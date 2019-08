Nach Flutschaden: Neues Ruderbootshaus in Magdeburg eröffnet

Magdeburg (dpa/sa) - Ein neues Ruderbootshaus ist am Dienstag in Magdeburg seiner Bestimmung übergeben worden. Der 3,2 Millionen teure Neubau ersetzt das alte Bootshaus im Stadtpark Rotehorn, das beim Hochwasser im Juni 2013 komplett überflutet worden war, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Mit dem Neubau stehe dem SC Magdeburg mit seinem Leistungszentrum Rudersport ein modernes, hochwassersicheres Gebäude zur Verfügung, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD).