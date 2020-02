Magdeburg (dpa/sa) - Eine neue, elektrisch betriebene Kehrmaschine reinigt künftig die Innenstadt von Magdeburg. Es sei bereits das zweite Elektro-Fahrzeug im Fuhrpark der städtischen Abfallwirtschaft, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Der neue Mini-Kehrer sei besonders umweltfreundlich und könne bis zu acht Stunden ohne Laden umherfahren. Auch in Halle sei regelmäßig ein vollständig elektrischer Transporter unterwegs, erklärte eine Sprecherin der Stadtwerke Halle. Der sogenannte Streetscooter werde genutzt, um die Straßen-Mülleimer in Halle zu leeren, hieß es. Angaben zu den Kosten gab es nicht.

Feedback