Lübeck (dpa/lno) - In einer feierlichen Zeremonie ist am Mittwoch in Lübeck der Hindenburgplatz in Platz der Republik umbenannt worden. Damit folgte die Stadt einem Beschluss der Bürgerschaft vom Januar dieses Jahres. Die hatte die Umbenennung beschlossen, weil Reichspräsident Paul von Hindenburg (1847-1934) heute als historisch belastet gilt. Er hatte 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt.