Leipzig (dpa/sn) - Wegen des Besuchs von US-Außenminister Mike Pompeo müssen sich die Leipziger am Donnerstag auf Sperrungen im Stadtzentrum einstellen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird es am Alten Rathaus, am Nikolaikirchhof sowie in der Grimmaischen Straße Einschränkungen geben. Unter anderem werden Absperrgitter aufgebaut. Es werde am Donnerstagnachmittag "nicht allzeit möglich sein, jeden Ort in der Leipziger Innenstadt unkompliziert zu erreichen", hieß es. Pompeo wird sich in Leipzig mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas (SPD) treffen und auch die Nikolaikirche als wichtigen Ort der friedlichen Revolution besuchen.