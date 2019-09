Leipzig (dpa/sn) - Burkhard Jung, seit 2006 Chef im Leipziger Rathaus, tritt bei der Oberbürgermeisterwahl 2020 erneut an. Der 61-Jährige wurde am Samstag vom SPD-Kreisverband als Kandidat nominiert. Er bekam 93,3 der Stimmen bei einer Enthaltung, wie ein Sprecher der Partei mitteilte. Es gab keinen Gegenkandidaten. Es wäre die dritte Amtszeit für den aktuellen Präsidenten des Deutschen Städtetages

In seiner Rede vor den Mitgliedern des Kreisverbandes sagte Jung, aufbauend auf den Erfolgen wolle er Leipzig bis 2027 weiter gestalten - als eine "nachhaltig wachsende, kulturpralle, sozial gerechte, engagierte Stadt, in der alle gut leben können". Im gesellschaftlichen Diskurs werde er "vereinen statt polarisieren" und die Menschen mitnehmen statt ausgrenzen, sagte er. Ein weiteres Motiv für die Kandidatur sei der Kampf für eine offene Gesellschaft. Er werde sich auch weiterhin "allem rechten und radikalen Spuk" entgegenstellen", sagte er. "Jetzt ist jede und jeder von uns gefragt."

Bisher gibt es mit der Ärztin Katharina Krefft (41) als gewählter Kandidatin der Grünen und CDU-Justizminister Sebastian Gemkow (41) zwei Mitbewerber. Die Union will Gemkow am 26. November nominieren. Noch bis zum 28. November sind Wahlvorschläge möglich. Am 2. Februar 2020 dann bestimmen die Leipziger, wer den Rathauschefsessel für sieben Jahre bekommt.