Leipzig (dpa/sn) - Drei Wochen vor der Oberbürgermeisterwahl in Leipzig hat sich der sächsische Landesvorstand geschlossen zum CDU-Kandidaten Sebastian Gemkow bekannt. Auf seiner Sitzung in Leipzig beschloss das Gremium am Samstag einen Wahlaufruf zur Unterstützung von Gemkow. "Gemeinsam kämpfen wir dafür, dass Leipzig nach 30 Jahren erstmals einen CDU-Oberbürgermeister bekommt", sagte Generalsekretär Alexander Dierks. Leipzig könne mehr und Sebastian Gemkow habe die nötigen Ideen, den Mut und die Entschlossenheit, damit dies gelinge.

Sebastian Gemkow ist einer der aussichtsreichsten Herausforderer vom Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD), der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt. Seit 2006 ist er Chef im Leipziger Rathaus.

Die Oberbürgermeisterwahl findet am 2. Februar statt. Sollte dabei kein Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen, ist für den 1. März ein zweiter Wahlgang anberaumt.