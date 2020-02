Leipzig (dpa/sn) - Nach den Linken und den Grünen hat auch die Kandidatin der Partei Die Partei ihren Rückzug bei der Leipziger Oberbürgermeister-Wahl erklärt. Auch Katharina Subat unterstützt für den zweiten Wahlgang den Amtsinhaber und SPD-Bewerber Burkhard Jung. "Ein Leipzig mit einem CDU Bürgermeister? Dann kann ich auch gleich nach Dresden ziehen", begründete Subat ihre Entscheidung.

Die 31-jährige Subat hatte beim ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag 2,4 Prozent erreicht - doppelt so viel wie der FDP-Kandidat Marcus Viefeld, der ebenfalls schon seinen Rückzug verkündet hat. Die Linken mit Franziska Riekewald und die Grünen um Katharina Krefft hatten am Donnerstag ihren Verzicht und ihre Unterstützung für Jung erklärt. Der langjährige Rathauschef hatte im ersten Wahlgang mit 29,8 Prozent knapp hinter dem CDU-Bewerber Sebastian Gemkow (31,6 Prozent) gelegen. Der zweite Wahlgang findet am 1. März statt.