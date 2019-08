Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt zahlen Menschen einer Studie zufolge so wenig Steuern auf Wohngrundstücke wie in kaum einem anderen Bundesland. Pro Kopf fielen im Land voriges Jahr rechnerisch 107 Euro Grundsteuer an, wie das Beratungsunternehmen Ernst&Young für eine bundesweite Analyse errechnete. Nur in Brandenburg (106 Euro) war die Belastung demnach noch etwas geringer. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen musste Jeder mit rechnerisch 206 Euro pro Kopf fast doppelt so viel Grundsteuer zahlen.