Stuttgart/München (dpa/lby) - In keinem deutschen Bundesland wurden in den vergangenen Jahren von Städten und Gemeinden weniger die Steuern erhöht als in Bayern. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach stieg der sogenannte Grundsteuer-B-Hebesatz für bebaute Grundstücke zwischen 2013 und 2018 in 26,4 Prozent der Kommunen im Freistaat - bundesweit lag die Vergleichszahl bei 58,2 Prozent. Spitzenreiter ist das Saarland, wo der Erhebung zufolge jede Kommune (100 Prozent) an der Preisschraube drehten. Im Schnitt lag 2018 die Belastung aus Grundsteuer B je Einwohner im Freistaat bei 137 Euro - in Nordrhein-Westfalen zahlten die Bürger im Schnitt 206 Euro.