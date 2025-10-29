Auf das schnelle Geld können die Kommunen nicht hoffen. Nachdem die Oberbürgermeister der Landeshauptstädte einen Brandbrief an die Bundesregierung geschickt haben, äußert sich das Finanzministerium zurückhaltend. Die Stadtspitzen von Kiel bis München hatten beklagt, dass ihre Ausgaben immer weiter steigen. Eine Sprecherin von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) äußerte sich daraufhin allgemein zur Finanzlage der Gemeinden: „Der Bundesregierung ist es ein großes Anliegen, dass die Kommunen handlungsfähig sind.“ Wie das mittelfristig gelingen soll, bleibt derzeit aber noch offen.
HaushaltspolitikWie Berlin auf den Hilferuf der Kommunen reagiert
Lesezeit: 2 Min.
In einem Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz haben die Landeshauptstädte in Deutschland mehr finanzielle Unterstützung gefordert. Was können sie vom Bund erwarten?
Von Bastian Brinkmann und Claudia Henzler, Berlin/München
Steuerpolitik:Jetzt kommt Markus Söders Geschenk-Lawine
Gastwirte und Berufspendler können sich auf die versprochenen Steuerentlastungen freuen. Die Staatskasse hingegen wird immer leerer – und auch Restaurantkunden dürften das Nachsehen haben.
Lesen Sie mehr zum Thema