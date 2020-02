Kiel (dpa/lno) - Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hat seine Pläne für eine Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Schleswig-Holstein vorgelegt. Künftig sollen vor allem solche Gemeinden und Kreise mehr Geld bekommen, deren gutachterlich festgestellter Finanzbedarf bislang nicht ausgeglichen wurde, wie Grote bei der Vorstellung seiner Reform am Dienstag sagte. Im Mai soll sich der Landtag erstmals mit den Plänen befassen.

"Dieser Gesetzentwurf wird für einen bedarfsgerechten, nachhaltigen und fairen Finanzausgleich für unsere Städte, Kreise und Gemeinden sorgen", sagte Grote. Das gelte für die Höhe der Mittel als auch für deren Verteilung. Über die künftige Höhe der Zahlungen an Städte, Kreise und Gemeinden war in Verhandlungen bereits Einigung erzielt worden. Strittig ist weiterhin aber die Verteilung des Geldes unter den Kommunen.

Das Land will die Mittel des Finanzausgleichs ab 2021 um 54 Millionen Euro aufstocken. In den drei Folgejahren kommen jeweils weitere fünf Millionen Euro dazu. Außerdem gibt es fünf Millionen Euro extra für den öffentlichen Nahverkehr. 2024 sollen dann 74 Millionen Euro zusätzlich bereitstehen. Neu ist ein Kinderbonus. Damit will die CDU-geführte Landesregierung der Tatsache Rechnung tragen, dass junge Menschen die Kommunen de facto besondere Kosten verursachen.

Der Kommunale Finanzausgleich muss nach Urteilen des Landesverfassungsgerichts bis Ende 2020 neu geregelt werden. Die Kommunen müssen demnach finanziell so gestellt werden, dass sie ihre Pflichtaufgaben erfüllen und noch freiwillige Leistungen erbringen können.