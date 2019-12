Kiel (dpa/lno) - Immer mehr Menschen in Schleswig-Holstein suchen unter der einheitlichen Behördennummer 115 Informationen zu Verwaltungsleistungen. "Die Anrufzahlen haben sich stetig nach oben entwickelt", sagte ein Sprecher des Digitalisierungsministeriums in Kiel der Deutschen Presse-Agentur dpa. So waren es demnach im November 2016 rund 16 000 Anrufe pro Jahr. In diesem Jahr gab es allein zwischen Januar und Oktober gut 74 200 Anrufe. Auch die Zahl der teilnehmenden Kommunen ist den Angaben zufolge gewachsen. Die ersten, die 2011 dabei waren, waren die Stadt Kiel und der Kreis Pinneberg. Es folgten kurze Zeit später das Land und sechs weitere Kommunen. Aktuell sind 44 kommunale Verwaltungen dabei.