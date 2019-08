Kassel (dpa/lhe) - In Kassel werden Anwohner beim Straßenausbau bald nicht mehr zur Kasse gebeten. Die Stadtverordnetenversammlung habe mit großer Mehrheit beschlossen, die Anliegerbeiträge abzuschaffen, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Nur drei Abgeordnete der Linken hätten dagegen gestimmt. Damit werden die Anwohner an Anliegerstraßen jährlich um insgesamt eine Million Euro entlastet. Die Kosten sollen aus dem laufenden Haushalt gegenfinanziert werden. Zuvor hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" über das Thema berichtet.

Anliegerstraßen sind Straßen, die überwiegend zur Anfahrt an Grundstücke genutzt werden. Bisher mussten die Anwohner in Kassel dort bei einer Sanierung 25 bis 50 Prozent der Kosten tragen. Diese Regelung wird nun aber am 1. September außer Kraft treten. Für Aufträge, die vorher vergeben wurden, gibt es eine Übergangsregelung. Straßenausbeiträge in Hessen sind seit langem umstritten. Kritiker bezeichnen sie als sozial ungerecht.