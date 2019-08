Pirmasens/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der Disput um den kommunalen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz landet nun auch vor dem Bundesverfassungsgericht. Dort werden die Stadt Pirmasens und der Kreis Kaiserslautern, die beide mehr Geld vom Land fordern, eine Kommunalverfassungsbeschwerde einreichen. Das entschieden sowohl der Pirmasenser Stadtrat als auch der Kreistag Kaiserslautern am Montag jeweils einstimmig, wie Sprecher am Dienstag sagten. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.