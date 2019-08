Kaiserslautern (dpa/lrs) - Fehlende Beleuchtung, verwinkelte Parkhäuser, schlecht einsehbare öffentliche Orte: Entscheidungen beim Städtebau können einen Einfluss darauf haben, wie sicher sich Menschen in Städten fühlen. Rheinland-pfälzische Kommunen sollen diese Aspekte mitdenken, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag beim Kongress "Sicherheit und Stadtentwicklung" in Kaiserslautern.