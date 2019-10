Jülich (dpa/lnw) - Die 19 Anrainerkommunen an den Tagebauen im Rheinischen Revier sollen beim Strukturwandel mehr Einfluss bekommen. In einem dazu gegründeten Beirat sollen die Kommunen die Zukunftsagentur Rheinisches Revier strategisch beraten, wie die Agentur am Donnerstag mitteilte. Drei Sprecher des Beirats erhalten Sitz und Stimme im Aufsichtsrat. Nach ein oder zwei Jahren werde die Form der Mitwirkung durch die Kommunen überdacht.

Die Zukunftsagentur versteht sich als Instrument des Landes und der Region zur Steuerung des Strukturwandels. Die Kommunen hatten zuvor gefordert, Mitgesellschafter werden zu können und im Aufsichtsrat vertreten zu sein. Die Gesellschafterversammlung bezeichnete die jetzige Lösung als guten Kompromiss.

Nach der Empfehlung der "Kohlekommission" für einen Kohleausstieg bis 2038 in Deutschland hatte die Bundesregierung Milliardenhilfen für die betroffenen Kohleregionen beschlossen: Nordrhein-Westfalen soll mit 14,8 Milliarden Euro den größten Anteil erhalten. Das Rheinische Revier will den Wandel zur Energieregion der Zukunft schaffen und als Modellregion zeigen, wie eine stabile Versorgung mit erneuerbaren Energien funktionieren kann.