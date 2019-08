Hannover (dpa/lni) - Der erneute Anstieg der Verschuldung in vielen niedersächsischen Kommunen macht dem Landesrechnungshof Sorge. In seinem Kommunalbericht, den der Rechnungshof am Donnerstag (13.00 Uhr) in Hannover vorlegt, werden die finanziellen Risiken in den Haushalten der Landkreise, Städte und Gemeinden beleuchtet. Anhand von Beispielen werden den Kommunen Vorschläge gemacht, wie sie den Haushaltsausgleich schaffen können und wo weitere Einsparpotenziale liegen. Niedersachsens oberste Kassenprüfer richten den Blick dabei auch besonders auf den Gesamtsaldo der kommunalen Haushalte.