Hannover/Bremen (dpa/lni) - Die sinkenden Flüchtlingszahlen führen weiter zu Schließung und Rückbau von Unterkünften in Niedersachsen und Bremen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter mehreren größeren Städten. Demnach können Einrichtungen wie Sporthallen oft wieder ihren ursprünglichen Zweck erfüllen. Teilweise wird der gewonnene Platz sehr kreativ genutzt.

In Oldenburg ist aus einer Ende 2016 geschlossenen Notunterkunft mittlerweile eine Skatehalle geworden. "Die Stadt hatte für 390 000 Euro das Gebäude hergerichtet und den Innenausbau mit 140 000 Euro aus der Sportförderung bezuschusst", sagte Sprecher Stephan Onnen. Auf dem Gelände der Alten Färberei sei eine neue Kita geplant, die voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2021 öffnen werde.

Nach aktuellen Zahlen des niedersächsischen Innenministeriums war im Oktober 2019 nur noch etwa die Hälfte der rund 5000 Plätze der Landesaufnahmebehörde belegt. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 wurden von fast 45 000 geschaffenen Plätzen mehr als 33 000 auch gebraucht. Die meisten angefragten Kommunen meldeten einen deutlichen Rückgang beim Zuzug von Geflüchteten. Dazu gehörten etwa Hildesheim, Lüneburg und die Region Hannover. Für besonders betroffene Städte gab es auch politische Hilfe durch Zuzugstopps. 2017 verhängte das Land diese für Salzgitter, Delmenhorst und Wilhelmshaven.

In Salzgitter wurde eine geplante Unterkunft gar nicht erst in Anspruch genommen, wie eine Stadtsprecherin erklärte. Ein Großteil der anderen Plätze sei mittlerweile abgebaut. Auch in Wilhelmshaven wurden nach Angaben der Stadt zwei Notunterkünfte geräumt und geschlossen, zusätzlich gemieteter Wohnraum wurden gekündigt. Von Anfang an sei es das Ziel der Stadt gewesen, die Flüchtlinge nicht über einen längeren Zeitraum in Sammelunterkünften unterzubringen, sagte eine Sprecherin. Zur besseren Integration wurden daher über das gesamte Stadtgebiet verteilt Wohnungen für geflüchtete Menschen angemietet.

Die Stadt Osnabrück veriwes darauf, dass es trotz sinkender Flüchtlingszahlen aufgrund der Wohnungsmarktsituation eigentlich keine nicht benötigten Plätze gibt. Auch dort hatte man sich einem Sprecher zufolge dafür entschieden, Flüchtlinge dezentral aufzunehmen. Derzeit arbeite die Verwaltung daran, die wenigen Gemeinschaftsunterkünfte in "normale sozial verträgliche Wohnformen" umzuwandeln. Ein Objekt mit ursprünglich 113 Plätzen werde aktuell zu für betreutes Wohnen für ältere Menschen umgebaut.

In Bremen wurden viele der Notplätze in Sporthallen, Großraumzelten oder Wohncontainern abgebaut. Die Hallen wurden wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt, Zelte und Container an Verleiher zurückgegeben, wie das Sozialressort mitteilte. Teilweise würden Wohncontainer für den immensen Ausbaubedarf für Schulen und Kindergärten wiederverwendet. Andere Unterkünfte würden nun Wohnungslosen helfen oder dienten als Einrichtungen der Jugendhilfe.

Leicht steigende Aufnahmezahlen meldete hingegen Wolfsburg. Nach einem Tiefstand Ende 2017 würden der Stadt wieder mehr Menschen im Zuge einer noch zu erfüllenden Quote zugewiesen, erläuterte ein Sprecher. Wie viele andere Kommunen betonen auch die Wolfsburger, dass die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen nicht prognostiziert werden könne. Viele halten eine Bereitstellung an Plätzen daher für geboten. So werden etwa in Braunschweig die Sporthallen wieder normal genutzt, ein Bürogebäude aber als Reserve vorgehalten.