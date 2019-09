Artikel per E-Mail versenden

Goslar/Lüneburg (dpa/lni) - Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk kämpft juristisch um einen Sitz im Kreistag. Am Dienstag wird der Fall das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg beschäftigen, wie eine Sprecherin sagte. Der CDU-Politiker hatte bei der Kommunalwahl 2016 kandidiert und ein Mandat errungen. Doch die Wahlleitung verwehrte ihm seinen Sitz und verwies auf das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz. Demnach dürfen hauptamtliche Bürgermeister kreisangehöriger Gemeinden nicht Abgeordnete des Kreistages sein.

Das Verwaltungsgericht Braunschweig hatte im März 2018 eine entsprechende Klage Junks zurückgewiesen, ließ aber die Berufung ausdrücklich zu. Die Regelung sei mit dem Grundgesetz vereinbar, befanden die Richter. So sollten Interessenkonflikte zwischen Bürgermeisteramt und Kreistagsmandat verhindert werden. Kommunen und Landkreise müssten hart über Inhalte und Gelder verhandeln, argumentieren Befürworter der aktuellen Regelung. Eine Doppelrolle der hauptamtlichen Bürgermeister könne zu Problemen führen.

"Ich halte die Regelung nach wie vor für verfassungswidrig", sagte Junk der Deutschen Press-Agentur. "Sie ist eine ungerechtfertigte Einschränkung meines passiven Wahlrechts." An seiner Stelle war ein anderer Christdemokrat als Nachrücker in den Kreistag eingezogen. Eine derartige Regelung gebe es in seiner bayerischen Heimat und den meisten anderen Bundesländern nicht, betonte Junk, der promovierter Wirtschaftsjurist ist.

"Es geht für mich als gewählter Oberbürgermeister einer großen selbstständigen Stadt darum, die Interessen meiner Kommune optimal zu vertreten", sagte Junk. Er steht nicht allein, Junk wird vom niedersächsischen Städtetag unterstützt. Kreistage nähmen oft nicht genug Rücksicht auf die Interessen der Gemeinden, heißt es dort zur Begründung. "Wir unterstützen Herrn Junk nach wie vor auch im Klageverfahren", sagte ein Sprecher mit Blick auf den OVG-Termin.

Oliver Junk war für einige Zeit der einzige CSU-Bürgermeister in Niedersachsen, dann wechselte er zur CDU. Aufsehen erregte er auch, als er im Kampf gegen den Einwohnerschwund nach Flüchtlingen für seine Stadt rief.