Hannover (dpa/lni) - Gut drei Monate vor der Oberbürgermeisterwahl in Hannover haben die Kandidaten der Ratsfraktionen Wohnen, Bildung und Verkehr als entscheidende Zukunftsthemen benannt. "Wir müssen bauen, bauen, bauen", sagte SPD-Kandidat Marc Hansmann, der ehemalige Kämmerer der Stadt, am Montagabend im Presseclub Hannover. Investiert werden müsse in Schulen, Kindergärten und Tausende neue Wohnungen in der beständig wachsenden Landeshauptstadt. Der Kandidat für die CDU, Eckhard Scholz, Ex-Vorstandschef von Volkswagen Nutzfahrzeuge, plädierte für eine intelligente Verdichtung des Wohnraums, um in bestehenden Vierteln schnell zusätzliche Wohnungen zu schaffen. Auch die Kinderbetreuung müsse verbessert werden.