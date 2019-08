Hannover (dpa/lni) - Niedersachsen will kleine und mittlere Städte in ländlicher Umgebung mit einem Millionen-Förderprogramm attraktiver machen. Für das Programm mit dem Titel "Zukunftsräume" können sich Städte und Samtgemeinden ab 10 000 Einwohnern bewerben, teilte das Ministerium für Regionale Entwicklung am Mittwoch mit. Die Summen liegen pro Projekt bei 75 000 bis 300 000 Euro, insgesamt stehen in diesem und im kommenden Jahr fünf Millionen Euro zur Verfügung.