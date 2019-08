"Wenn wir moderner werden wollen, brauchen wir junge und leistungsbereite Menschen in den Verwaltungen", sagte Bullerdiek. "Diese Menschen werden wir nur gewinnen können, wenn wir das angestaubte Dienstrecht für den Öffentlichen Dienst neu gestalten." Dazu gehöre es auch, dass Leistungsanreize, wie zum Beispiel interessante Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten geschaffen würden. Ebenso müsse an den Gehaltsstrukturen gearbeitet werden.

Den Personalmangel bei den Kommunen bekommen Besucher der Ämter teils schon zu spüren. In Bergen in der Lüneburger Heide etwa bleibt am kommenden Mittwoch die Zulassungsstelle deswegen geschlossen. Die Sozialabteilung ist bereits seit Anfang der Woche noch bis Mitte September lediglich montags und donnerstags am Vormittag geöffnet. Die Personalsituation lassen andere Öffnungszeiten derzeit nicht zu, hieß es.