Hannover (dpa) - Ein früherer Brigadegeneral der Bundeswehr hat den Einsatz des ehemaligen Luftwaffengenerals Joachim Wundrak für die AfD kritisiert. An den Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt in Hannover gerichtet schrieb Brigadegeneral a.D. Klaus Wittmann mehreren Medien zufolge in einem offenen Brief, wer die "Vogelschiss"-Äußerung des AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland nicht schlimm finde, habe "wohl im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst und Jahrzehnte politischer Bildung in der Bundeswehr (...) verschlafen". Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" veröffentlichte den auf den 9. August datierten Brief am Dienstag.