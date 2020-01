Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Grüne holen in der Gunst der Wähler immer weiter auf und liegen laut einer Umfrage gut sechs Wochen vor der Bürgerschaftswahl nun gleichauf mit der SPD. Nach der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des NDR kämen SPD und Grüne auf jeweils 29 Prozent, wenn bereits an diesem Sonntag Wahl wäre. Eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des "Hamburger Abendblatts" hatte die SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher noch drei Punkte vor den Grünen von Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank gesehen.

Die CDU käme weit abgeschlagen mit 15 Prozent auf Platz drei. Das wäre noch einmal ein Punkt weniger als bei der Forsa-Umfrage. Danach folgten die Linken mit 9 Prozent (Forsa: 10 Prozent) sowie FDP und AfD mit jeweils 7 Prozent (Forsa: ebenfalls jeweils 7 Prozent). Die Bürgerschaftswahl findet am 23. Februar statt.

Bei einem Patt von SPD und Grünen könnten beide Parteien ihre seit 2015 bestehende Koalition mit einer großen Mehrheit fortsetzen. Völlig unklar wäre aber, wer das Regierungsbündnis dann anführt - weiter die SPD mit Bürgermeister Tschentscher oder der bisherige Grünen-Juniorpartner mit Fegebank an der Spitze?

Generell bewerten die Hamburger die Arbeit des rot-grünen Senats mehrheitlich positiv. 60 Prozent der Befragten seien damit zufrieden oder sehr zufrieden. Der mit Abstand populärste Spitzenkandidat ist weiter Bürgermeister Tschentscher. 59 Prozent seien mit seiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Die Grünen-Spitzenkandidatin Fegebank erreiche 41 Prozent. Deutlich schlechter schneidet der Umfrage zufolge das Spitzenpersonal der Opposition ab. Auf Platz drei lande mit 33 Prozent erneut Cansu Özdemir von den Linken - und liege damit weiterhin vor Marcus Weinberg von der CDU mit 18 Prozent.

Das größte Probleme der Hansestadt sehen die Bürger im Verkehrsbereich. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag des "Abendblatts" haben alle Befragten den Verkehrsbereich im allgemeinen oder in einzelnen Punkten als größtes Ärgernis genannt. Danach folgten deckungsgleich mit der Infratest-dimap-Befragung die Themen Mieten, Bildung und Umwelt.

Nur noch zwölf Prozent der Bürger beschäftigen sich der NDR-Umfrage zufolge derzeit mit Fragen der Flüchtlingspolitik und Zuwanderung. Das seien 20 Prozentpunkte weniger als 2015. Kaum Anlass zur Sorge bereiteten den meisten Hamburgern auch die Bereiche innere Sicherheit und Arbeitslosigkeit.

Eine deutliche Mehrheit der Hamburger möchte jedoch autofreie Innenstadtbereiche. Laut der Infratest-dimap-Befragung gehen für 67 Prozent der Befragten entsprechend Vorschläge in die richtige Richtung. Im Stadtteil Ottensen sind seit September mehrere Straßen probehalber eine Fußgängerzone. Einen ähnlichen Test gab es bereits von August bis Oktober 2019 im Rathausquartier.

Nur eine knappe Mehrheit (53 Prozent) spricht sich dagegen für einen Ausbau der Geh- und Radwege zulasten von Autofahrern aus. 41 Prozent lehnen dies der Befragung zufolge ab. Die Wiedereinführung einer Straßenbahn findet bei den Hamburgern keine Mehrheit. 51 Prozent seien dagegen, 45 Prozent dafür.