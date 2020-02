Hamburg (dpa/lno) - Welche Auswirkungen hat der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union auf meinen Alltag? Diese Frage haben sich in den vergangenen Tagen viele Britinnen und Briten gestellt. "In den letzten Tagen haben die Anfragen zugenommen", sagte Fanny Krause von der Brexit-Koordinierungsstelle der Senatskanzlei der Deutschen Presse-Agentur. Am Freitag war der Austritt des Landes aus der EU formal vollzogen worden. In der Hansestadt wohnen der Senatskanzlei zufolge etwa 3100 Briten und etwa 1500 britische Staatsbürger, die seit dem Referendum eingebürgert wurden. Etwa 330 haben noch einen Einbürgerungsantrag in Bearbeitung. Zudem studieren fast 10 Briten an den Hamburger Hochschulen.

In den meisten Fällen seien sie oder ihre beiden Kollegen gefragt worden, ob die Bürger Großbritanniens ihre demnächst nötige Aufenthaltsgenehmigung auch online beantragen können, so Krause weiter. Auch Fragen nach der doppelten Staatsbürgerschaft oder zu Einzahlungen in die Rentenkasse werden gestellt. "Wir können nicht alle Fragen immer beantworten, aber wir koordinieren das dann zu den zuständigen Fachbehörden", so Krause. Die Koordinierungsstelle gibt es seit Juli 2018.

Die meisten Anfragen kommen per Mail oder am Telefon bei der Koordinierungsstelle an. Wer dagegen persönlich in der Hermannstraße vorbei kommt, bekommt sogar Kekse und Tee - aus Tassen und von Tellern, die das Design der britischen Flagge tragen.