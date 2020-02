Hamburg (dpa/lno) - Über Hamburg Invest sind im vergangenen Jahr so viele Arbeitsplätze neu geschaffen oder abgesichert worden wie nie zuvor in der 35-jährigen Geschichte der Wirtschaftsförderung. Die Neuansiedlungen und Firmenexpansionen brachten 2540 Arbeitsplätze in die Hansestadt, ein Zuwachs von 52 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Wie Hamburg Invest am Donnerstag weiter mitteilte, wurden fast 9000 Arbeitsplätze und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr abgesichert. "Künstliche Intelligenz, 3-D-Druck und Blockchain werden uns begleiten", sagte Invest-Geschäftsführer Rolf Strittmatter. Vor allem Firmen mit wissens- und technologieorientierter Ausrichtung hätten sich an die Wirtschaftsförderung gewandt.

Die Investitionen, die von den 135 Start-ups und Betrieben (Vorjahr: 128), ausgelöst wurden, lagen bei 656 Millionen Euro und damit rund 200 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau.