Hamburg (dpa/lno) - Knapp zehn Wochen nach ihrer Wahl durch die Bezirksversammlung ist Grünen-Politikerin Stefanie von Berg nun offiziell Leiterin des Bezirksamts Hamburg-Altona. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) übergab der 55-Jährigen am Montag die Ernennungsurkunde. Von Berg ist Nachfolgerin von Liane Melzer (SPD), die Ende August in den Ruhestand gegangen war, und die erste Grüne auf dem Chefposten in einem der sieben Bezirke der Stadt. Nach ihrer Wahl Ende September hatte der Senat ihre Ernennung Anfang November beschlossen.

"Für uns Grüne ist dies ein historischer Tag, ein Tag zum Feiern und ein Tag, um nach vorne zu blicken", sagte der Vorsitzende der Grünen-Bürgerschaftsfraktion, Anjes Tjarks. Von Berg sei nicht nur eine kompetente Führungskraft, sondern auch "eine starke, empathische Persönlichkeit", die mit Leidenschaft für den Bezirk Altona eintreten werde.

"Dass Frau von Berg mit sehr großer Mehrheit gewählt wurde und der Übergang jetzt so harmonisch-konstruktiv verläuft, bietet beste Voraussetzungen für einen guten Start", sagte Dressel, der im Senat für die Bezirke zuständig ist. Am vergagenen Donnerstag war in der Bezirksversammlung Eimsbüttel der Versuch einer grün-schwarzen Mehrheit gescheitert, den gewählten Bezirksamtsleiter Kay Gätgens von der SPD per Misstrauensvotum durch die Grüne Katja Husen zu ersetzen.

Von 2015 bis 2018 gehörte von Berg der Bürgerschaft an. Vor gut einem Jahr hatte sie ihr Mandat niedergelegt und als Grund die Doppelbelastung als Leiterin des Studienseminars für Berufsschullehrer genannt.